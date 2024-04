Juventus, Kean è tornato in gruppo. Punta a rientrare contro il Milan

vedi letture

Seduta di allenamento per la Juventus in vista della gara contro il Milan in programma per sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium. Stamattina la squadra di Massimiliano Allegri ha svolto una seduta alla Continassa e arrivano buone notizie per il tecnico bianconero, visto che Moise Kean ha ricominciato ad allenarsi con il resto del gruppo.

Rientro tra i convocati.

L'attaccante classe 2000 va dunque verso il rientro nella lista dei convocati per la gara contro i rossoneri che potrebbe permettere alla Juve di avvicinarsi al secondo posto in classifica, con notizie più certe che arriveranno domani, alla vigilia del match. Sempre domani, alle ore 14, Allegri parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e fare il punto sulle condizioni dei suoi giocatori.