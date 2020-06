Juventus, si fermano Khedira e Alex Sandro. A rischio la sfida col Milan del 7 luglio

Dopo essere rientrata a Torino da Roma nel primo pomeriggio, la Juventus ha raggiunto il JTC Continassa per iniziare la preparazione verso il ritorno della Serie A, lunedì sera a Bologna. Seduta di scarico per chi è sceso in campo all’Olimpico, mentre esercitazioni tecniche e partita per il resto della squadra. Gli accertamenti diagnostici effettuati questo pomeriggio presso il J Medical hanno evidenziato:

- per Alex Sandro la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Ha iniziato immediatamente la fisioterapia.

- per Khedira la lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero.

Per Alex Sandro e Khedira i tempi di recupero sono ancora da definire, ma l'importanza degli infortuni potrebbero fargli saltare la sfida di campionato contro il Milan del 7 luglio.