Kjaer al Venezia? Il ds: "Probabilmente farò la domanda alla proprietà"

Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli ha parlato in conferenza stampa per fare un punto sul mercato che si è da poco concluso e che ha visto la società lagunare protagonista di tantissime operazioni in entrata ed in uscita. Ma le trattative potrebbero non essere finite qua: nel mirino della squadra veneta potrebbe esserci Simon Kjaer che a giugno si è svincolato dal Milan ed è attualmente senza una squadra. Di seguito l'opinione del direttore Antonelli.

C'è la possibilità di attingere al mercato degli svincolati? Il nome di Simon Kjaer può interessare?

"Abbiamo monitorato tutte le situazioni, non ho mai parlato con la proprietà di questa cosa, sarebbe un ulteriore sforzo. Probabilmente la domanda gliela farò, poi vedremo".