Klopp torna sul 3-2 di Champions col Milan: "Van Dijk out? Fuori condizione"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Crystal Palace, mister Jurgen Klopp è tornato anche sull'assenza di Van Dijk e l'ottima prestazione di Origi in Champions contro il Milan: "Per Van Dijk, se volete, siamo ancora in pre-campionato, un pre-campionato esteso. Per questo era assente col Milan. Origi invece ha giocato in modo eccezionale. È rimasto con noi durante la sosta per le Nazionali, ha lavorato duro e ho deciso di premiarlo lanciandolo dal 1' coi rossoneri", le dichiarazioni del tecnico del Liverpool dopo la vittoria per 3-2.