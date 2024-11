Koopmeiners a Dazn: "Dove giocherò? Una sorpresa per loro: giocheremo in un modo diverso"

Tutto pronto per il big match del tredicesimo turno di Serie A. San Siro sarà ospite della grande classica del calcio italiano tra Milan e Juventus. I rossoneri e i bianconeri non possono perdere il treno della vetta, dunque si preannuncia una gara molto tirata e già in parte decisiva per le sorti della stagione. Ai microfoni di DAZN, nel pre partita, è intervenuto il centrocampista bianconero Teun Koopmeiners. Le sue parole.

Sulla partita: "Gioco con una squadra forte e voglio giocare questa partita importante: dobbiamo approcciare con la mentalità giusta e fare il 100% in campo come gruppo"

Sulla posizione tattica: "E' una sopresa, vedremo..,. Falso 9? Non sono un attaccante come Vlahovic. Giochiamo in un modo un po' diverso ma è una sorpresa per loro. Dobbiamo lavorare insieme come gruppo, attaccare e difendere insieme. Vogliamo vincere questa partita"