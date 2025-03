Krstovic preoccupa il Lecce: ha svolto allenamento personalizzato. A rischio per il Milan?

Il sito del Lecce riporta il seguente comunicato:

"Squadra impegnata all’Acaya Golf Resort & SPA in una sessione di allenamento mattutina agli ordini di mister Giampaolo. Assente Marchwiński, Helgason e Krstović hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani mattina i giallorossi saranno impegnati in un allenamento al Via del Mare. Sono in vendita i biglietti per la gara Lecce - Milan, in programma sabato 8 marzo alle ore 18:00 al Via del Mare".