L'Atalanta ne prende 3 dal Torino. Alla sfida col Milan senza vittorie dal 30 ottobre

Festa Toro all'Olimpico-Grande Torino. I granata superano 3-0 l'Atalanta. L'allievo Ivan Juric supera il maestro Gian Piero Gasperini conquistando tre punti importanti per il prosieguo della stagione. A sbloccare il match per i granata l'ex di turno Zapata mentre nella ripresa c'è gloria anche per Sanabria, che ha firmato il raddoppio su calcio di rigore procurato da un super Buongiorno prima del tris realizzato ancora dal colombiano. Con questi 3 punti, il Torino scavalca Monza e Frosinone e si piazza al 10° posto, mentre l'Atalanta resta ferma a 20 punti, in ottava posizione.

Con questo ko, i bergamaschi sono in serie negative: in campionato, infatti, non vincono dal 30 ottobre.