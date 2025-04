L'Atalanta si è allenata al mattino a Zingonia: il report ufficiale

Domenica sera, nel giorno della festa di Pasqua, si giocherà Milan-Atalanta, posticipo valevole per il 33° turno del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri si giocano davvero le ultime chances di rientrare nella corsa per l'Europa, mentre per i bergamaschi c'è l'opportunità di consolidare il terzo posto in classifica che li riconfermerebbe anche nella prossima stagione in Champions League. Questa mattina l'Atalanta si è allenata al centro sportivo di Zingonia.

Il report dell'allenamento: "A due giorni da Milan-Atalanta, mister Gasperini e il suo staff hanno diretto a Zingonia una seduta di allenamento mattutina. Per la 33ª della Serie A Enilive 2024-25, i nerazzurri scenderanno in campo allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano domenica 20 aprile alle ore 20.45. Domani, sabato 19 aprile, la preparazione proseguirà nel pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse".