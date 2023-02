L'Inter si avvicina al Milan nel migliore dei modi: Atalanta battuta e semifinali raggiunte

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter batte Atalanta 1-0: decide la rete di Darmian.

In una serata in cui i soliti cori contro tale Milan, nonostante il derby alle porte, hanno un sapore decisamente diverso dal solito, l'Inter accede alla semifinale di Coppa Italia grazie alla rete di chi ha preso il posto, per poco o per tanto tempo questo si vedrà, di Skriniar. È Matteo Darmian il match-winner del quarto di finale contro l'Atalanta, con un bel diagonale sinistro che fissa il tabellone sull'1-0, risultato da cui non si schioderà più davanti ai 50 mila del Meazza. La squadra di Simone Inzaghi supera l'ostacolo dell'ex avvelenato Gian Piero Gasperini con relativa facilità, al termine di una gara condotta per ampi tratti dai padroni di casa - pur senza troppe occasioni da gol - e soprattutto con un approccio al secondo tempo di quelli che non sempre i nerazzurri milanesi hanno avuto in questa stagione. Dopo la vittoria di misura sulla Cremonese in campionato, un altro successo, in una gara più che godibile per i classici spettatori neutrali, è il miglior biglietto da visita che l'Inter può presentare in vista di un derby mai così insidioso perché mai il Milan (quello rossonero) è sembrato così lontano dalla miglior forma possibile. Quanto all'Atalanta, battuta d'arresto in una prima parte di 2023 sin qui da incorniciare, giocandosela ad armi pari: forse il gioiello Hojlund si poteva schierare prima di un irriconoscibile Zapata, ma oggi i meriti dei vincitori superano i demeriti dei vinti. Adesso Inzaghi aspetta la vincitrice dell'incrocio fra Lazio e Juventus, in programma giovedì 2 febbraio.