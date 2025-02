La Lazio subito con la testa al Milan dopo il ko con l'Inter. Baroni recupera un centrocampista

La Lazio è alla ricerca della miglior soluzione per sostituire Castellanos fino al suo rientro. Baroni ha sperimentato Tchaouna come centravanti in Coppa Italia contro l’Inter, mentre Noslin, bocciato dopo la gara con il Venezia, resta un’incognita anche per il Milan. Le alternative sono Pedro da falso nove o Dia prima punta, anche se nel 4-2-3-1 il tecnico preferisce quest’ultimo sulla trequarti.

Il ritorno di Vecino, assente da due mesi e mezzo, potrebbe rappresentare una svolta tattica. Il centrocampista sarà convocato per il Milan e potrebbe garantire più rotazioni in mediana, oltre alla possibilità di passare al 4-3-3. Questo modulo favorirebbe Dia in posizione più avanzata, affiancato da Isaksen e Zaccagni. In difesa, Marusic e Tavares rientreranno tra i titolari, mentre Patric continua a convivere con un edema osseo che ne limita l’impiego. Il difensore ha garantito massima disponibilità ma dovrà gestire i carichi di lavoro. Hysaj e Castellanos, invece, sono attesi dopo la sosta di marzo.

L’infortunio di Dele-Bashiru, fermo almeno 15 giorni per una distorsione alla caviglia, rappresenta un’altra tegola. Il centrocampista salterà il doppio confronto con il Viktoria Plzen in Europa League e punta al rientro per Bologna-Lazio del 16 marzo. Baroni mantiene ferma la sua regola: gioca solo chi è in forma. Nel frattempo, Pellegrini attende l’esito del riesame per un possibile reintegro in campionato.