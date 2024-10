La probabile formazione della Fiorentina: l'ex Adli parte dall'inizio

Trasferta come sempre ostica quella di Firenze per il Milan, nonostante le due squadre si presenteranno con due tecnici diversi rispetto agli ultimi anni: non più Italiano e Pioli ma Palladino e Fonseca. La gara inizierà alle 20.45 e la Fiorentina schiererà con ogni probabilità Yacine Adli come titolare, il grande ex della partita. In generale il tecnico dei toscani si affiderà ai suoi titolarissimi. Di seguito si riporta la probabile formazione Viola per la gara di questa sera con il Milan:

FIORENTINA (4-2-3-1):

De Gea

Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens

Bove, Cataldi

Adli, Colpani, Gudmundsson

Kean

All. Palladino