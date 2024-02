La UEFA fa slittare Sporting-Atalanta, si giocherà mercoledì sei marzo invece che il cinque

vedi letture

L'Atalanta allieva lievemente il proprio tour de force: inizialmente la partita contro lo Sporting di Lisbona all'Alvalade si sarebbe dovuta tenere martedì 5 marzo alle 18.45, perché non si possono giocare due partite di Europa League nello stesso giorno e il Benfica, da Campione di Portogallo, aveva la precedenza sui biancoverdi. La UEFA in questo momento ha confermato lo slittamento della partita a mercoledì sei marzo invece che al giorno precedente, anche per dare un giorno in più di riposo ai nerazzurri.

Inizialmente c'era stata l'ipotesi che Atalanta-Bologna fosse anticipata al sabato. Così invece è molto probabile che la partita si giochi ancora domenica alle 18, mettendo tre giorni di distanza fra le due partite.

Queste le parole di Umberto Marino sullo Sporting. "Noi li conosciamo ma loro conoscono noi - ha detto -. E' un avversario di grande valore. Lo Sporting è una squadra che ha grande valore e grande esperienza internazionale. Non sarà da sottovalutare, non potremo mai farlo. Aspettiamo questo doppio match, c'è un tema di sovrapposizione col Benfica e quindi probabilmente la nostra gara d'andata verrà anticipata al martedì. Per noi arrivare in Europa, a prescindere dalla Coppa, è vincere uno Scudetto. Un obiettivo incredibile. Poter portare l'Atalanta in giro per l'Europa è motivo di grande soddisfazione".