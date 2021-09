Lazio, Acerbi ammette: "Con il Milan abbiamo fatto una brutta figura"

Anche <strong>Francesco Acerbi</strong> dice la sua al termine della gara persa contro il Galatasaray all'esordio in Europa League, ai microfoni di <em>Lazio Style Radio</em>: "Con il Milan abbiamo fatto una brutta figura, volevamo riscattarci in Europa ma non ci siamo riusciti. Corriamo tanto, mancano ancora un po’ le distanze, corriamo a vuoto a volte e quindi sprechiamo energia ma oggi ho visto molti miglioramenti. Peccato, ci è mancato qualcosina in più per portare a casa un risultato importante. Domenica c’è un’altra gara dobbiamo voltare pagina, analizzare gli errori fatti e dobbiamo assolutamente vincere":