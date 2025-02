Lazio, affaticamento muscolare per Romagnoli: è in dubbio per il Milan

Durante la gara di Coppa Italia contro l'Inter, Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha riportato un affaticamento all'adduttore ed è quindi in dubbio per il match di domenica sera alle 20.45 in casa del Milan. Lo riferisce lalaziosiamonoi.it che aggiunge che l'ex rossonero, che oggi non si è allenato, sarà valutato nei prossimi due giorni e si capirà se potrà essere o meno a disposizione di mister Baroni. In caso di forfait, è pronto Gigot in coppia con Gila.

Oltre a Romagnoli ha saltato l'allenamento odierno anche Dele-Bashiru. Lavoro differenziato invece per Hysaj, Basic e Castellanos. La buona notizia per i biancocelesti è il rientro in gruppo di Patric.