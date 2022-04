Lazio, allenamenti di ieri annullati: 10 giocatori a casa con la febbre

MilanNews.it

Notizie non proprio positive quelle che arrivano da casa Lazio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha dovuto annullare gli allenamenti di ieri per insufficienza di calciatori. Infatti, anche se non è confermato da canali ufficiali, ieri ben 10 giocatori biancocelesti non si sono potuti presentare a Formello per un attacco influenzale. Ecco la lista: Strakosha, Adamonis, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Milinkovic, Cataldi, Raul Moro, Patric e Pedro.