Lazio, Baroni: "Gli obiettivi non si cambiano in corsa: per Juve, Milan o Atalanta è stato così, per noi no"

Domani sera alle 21, a San Siro, la Lazio affronterà l'Inter per il quarto di finale di Coppa Italia. Una gara che interessa doppiamente da vicino il Milan perché la vincente sarà avversaria dei rossoneri in semifinale nel mese di aprile e anche perché i biancocelesti, dopo il recupero di Bologna in programma giovedì, affronteranno il Diavolo in campionato domenica sera. Alla vigilia della sfida il tecnico capitolino Marco Baroni ha parlato ai microfoni di SportMediaset e ha commentato anche l'attuale classifica di campionato.

Le parole di Baroni: "Accettiamo le critiche post Venezia ma per me è stata comunque una partita matura, su questi campi non è facile per nessuno . Castellanos fuori un mese? Non deve essere un alibi, tutti dobbiamo dare qualcosa in più. La classifica si guarda alla fine: farlo ora sarebbe un inutile spreco di energie. Gli obiettivi non si cambiano in corsa: per Juve, Milan o Atalanta è stato così, per noi no. Vogliamo restare dove siamo".