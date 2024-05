Lazio, il DS Fabiani su Kamada: "Non mi faccio prendere per il culo"

l direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani è intervenuto in diretta sulle frequenze di Lazio Style Radio. Queste le sue parole su Kamada ed una situazione piuttosto particolare.

Può fare chiarezza sulle voci che sono intorno alla Lazio partendo dalla questione Kamada?

“Parto da un punto fermo, quando c’è del vento del cambiamento o si hanno delle basi solide o si viene spazzati via. Ho sempre detto che i tesserati devono stare al servizio della Lazio, non il contrario. Con Kamada lo scorso anno si puntò sul ragazzo visti i problemi con Luis Alberto e si cercava un giocatore con quelle caratteristiche, Sarri diede il placet su questo giocatore. L’entourage e il calciatore misero delle condizioni per un contratto annuale con un rinnovo unilaterale di tre anni, per fare questa operazione ci sono stati costi come due milioni di commissioni e tre di ingaggio. Ieri il 30 maggio scadeva la clausola a favore di Kamada per rinnovare, ci siamo trovati di fronte a un qualcosa di inaspettato, se non avesse esercitato la clausola sarebbe andato via senza problemi. L’entourage ci ha chiesto di ripetere la stessa operazione per un altro anno e ci siamo trovati di fronte a una grande scortesia, visto che non ci facciamo ricattare da nessuno ho detto chiaramente che non saremmo sottostati a questa situazione.

I giocatori devono essere poi patrimonializzati, se avessi rinnovato alle stessa operazione non ci sarebbe stata la possibilità di fare plusvalenza. Questo è inaccettabile, i procuratori e i calciatori devono capire che chi veste la maglia della Lazio deve amarla. Nel calcio tutti sono importanti, ma nessuno indispensabile. Non ci si serve più della Lazio per i propri tornaconti, bisogna mettersi a disposizione dei propri tifosi. Queste persone che fanno le gatte morte con me non vanno d’accordo. Il ricatto a me non piace, non sto ai mezzi con nessuno. Ho il mio metodo di lavoro, ho detto che avrei rinnovato la squadra. Non tutti sanno che la Lazio è l’ottava società in Europa per età media, è iniziato un nuovo percorso e me ne assumo io la responsabilità. Sento parlare di Lotito, voglio dire una volta per tutte che io sono un professionista, lavoro da trent’anni nel mondo del calcio, ho sentito qualche imbecille dire che Fabiani non ha esperienza in Serie A. L’ho affrontata la Lazio in passato e la mia società arrivò settima con la Lazio decima in classifica”.