Lazio, Lotito dopo il Milan: "Mica è vietato spazzare". Sarri: "Questo è il mio calcio. Se non ti sta bene riprendi Pioli"

C'era grande tensione in casa Lazio dopo il ko di domenica contro il Milan. Il Messaggero in edicola questa mattina riporta un botta e risposta che c'è stato nel post-partita tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Il presidente biancoceleste, scendendo nello spogliatoio, ha detto la sua: "Non capisco perché non spazzate mai il pallone. Avete visto il Milan? Mica è vietato lanciare". La risposta del tecnico non si è fatta attendere ed è stata piuttosto pungente: "Questo è il mio calcio. Se non ti sta bene riprendi Pioli".