Lazio, oggi Gigot e Romagnoli non si sono allenati in gruppo

Come riporta lalaziosiamonoi.it, oggi a Formello la Lazio ha proseguito la preparazione in vista del match di domenica sera in casa del Milan. Non hanno lavorato in gruppo nè Gigot che Romagnoli che sono quindi in dubbio per la trasferta di San Siro. La rifinitura di domani sarà decisiva per capire se saranno o meno a disposizione di mister Baroni che dovrà sicuramente rinuniciare a Hysaj, Basic, Dele-Bashiru e Castellanos. Recuperati invece Patric e Vecino.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: domenica 2 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Passeri – Costanzo

IV ufficiale: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Pezzuto