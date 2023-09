Lazio, Sarri a DAZN: "I gol sono arrivati da accelerazioni di giocatori con cilindrata superiore"

Maurizio Sarri ha parlato a DAZN al termine di Milan-Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

La prestazione: “Abbiamo fatto un primo notevole dove abbiamo la responsabilità di aver creato tante situazioni in parità o superiorità numerica e non le abbiamo neanche create in situazioni pericolose anche se c’erano i presupposti. Abbiamo sofferto i primi 15 minuti del secondo tempo per difficoltà a venire via dalle nostre zone di campo, poi abbiamo rifatto un buon settore di partita tra i due gol. Pensare di venire qui e non soffrire neanche un quarto d’oro mi sembra difficile. La partita poi la partita la perdi su un paio d’accelerazione di giocatori che hanno una cilindrata diversa. Dispiace però la strada ripresa mi sembra quella giusta”.

Su Castellanos: “Ha fatto un buon primo tempo, poi è andato in difficoltà nel secondo tempo. Per essere la sua prima da titolare è stata una buona partita”.

Sul centrocampo: “Il primo tempo mi ha soddisfatto, il centrocampo ha recuperato tanti palloni e li ha tramutati in azioni positivi. Poi quando ci siamo schiacciati per difendere siamo andati in difficoltà anche con loro”.

Nel secondo tempo più meriti del Milan o demeriti della Lazio? “La pressione del Milan è durata 10 minuti, non 90. È facilmente prevedibile che vieni a giocare a San Siro e nella partita ci sono blocchi di 10-15 minuti in cui ti mettono in difficoltà. Stavamo concedendo tantissimo”.

Insisterai su Rovella vertice basso? “In questa fase potremmo fare anche fatica con questa soluzione. Vediamo se lavorando su questi giocatori troviamo la quadra. Rovelli gli ho detto continuità perché viene da un infortunio, mi sembrava giusto trovare la condizione giusta. Mi sta sorprendendo in fase difensiva, ha recuperato molti palloni”.