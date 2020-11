Le eurorivali del Milan: Lille dalle stelle alle stalle, Elyounoussi-show col Celtic, Sparta ko

Dalla vittoria per 3-0 a "San Siro" in Europa League alla sconfitta in campionato sul campo del Brest. Brutta domenica per il Lille, che nel decimo turno di Ligue 1 non è certo riuscito a cullare l'entusiasmo post-Milan. Allo "Stade Francis-Le Blé" non è bastato neanche un sempre ispiratissimo Yazici, autore di un gol su rigore al 48' e di un assist per Yilmaz al 57', visto che nel primo tempo i padroni di casa avevano dilagato con Pierre-Gabriel al 15', Perraud al 19' e Cardona al 42'. Il prossimo avversario del Diavolo, il 26 novembre, è dunque secondo in graduatoria a quota 19 punti, a -5 dalla capolista PSG.

Il Celtic torna invece alla vittoria nel 14° turno del campionato scozzese, battendo per ben 4-1 il Motherwell a "Fir Park". Il mattatore dell'incontro? Mohamed Elyounoussi, autore di una tripletta tra l'8', il 27' e il 76', prima del sigillo finale dell'ex Genoa Ntcham all'86'. La formazione biancoverde è seconda in classifica a quota 29 punti, seppur già a -9 dalla capolista Rangers.

Ko esterno infine per lo Sparta Praga, battuto 3-1 sul campo del Viktoria Plzen nonostante la rete dell'ex Bologna Krejci. I cechi scalano così secondi in graduatoria, con 18 punti in sette giornate e una lunghezza in meno della capolista Slavia Praga.