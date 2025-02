Le pagelle del Torino di TMW: Milnkovic-Savic di gran lunga il migliore in campo

vedi letture

Riportiamo le pagelle del Torino a cura di Tuttomercatoweb, a firma del collega Paolo Lora Lamia.

Milinkovic-Savic 8 - Ormai non fa più notizia: quarto rigore parato in stagione, peraltro ad uno specialista come Pulisic e in una fase del primo tempo in cui il Milan stava spingendo molto. Altri interventi miracolosi soprattutto nella ripresa, in una delle sue migliori esibizioni stagionali (se non la migliore).

Pedersen 5 - La conclusione con cui sfiora il 2-0 è l'unica luce in una gara ricca di ombre. Tanta imprecisione da parte sua, con errori da matita rossa come il fallo di mano che ha portato al rigore. Dal 70' Walukiewicz 5,5 - Impatto decisamente difficoltoso, con la corta respinta che propizia l'1-1 di Reijnders.

Maripan 6 - Risulta un ottimo guardiano dell'area granata, spingendosi quando può anche in avanti. Più in sofferenza dopo l'intervallo.

Coco 6 - Insieme a Maripan forma un tandem estremamente coriaceo, che evita diversi pericoli a Milinkovic-Savic ma con il passare dei minuti contiene sempre più a fatica le avanzate rossonere.

Biraghi 6 - Debutto dal primo minuto per l'ex viola, che a sinistra spinge con buona costanza mettendo in mezzo anche qualche pallone interessante. Dall'82' Dembélé sv.

Ricci 6 - Sciabola e fioretto da parte sua, nella zona nevralgica del campo. Quando il Toro riparte, avvia spesso bene la manovra. Bene anche in interdizione, più nel primo che nel secondo tempo. Dal 70' Linetty 6 - Conferisce freschezza alla mediana granata, in un finale di sofferenza per la squadra di Vanoli.

Casadei 6 - Il pezzo pregiato del mercato giustifica le attenzioni su di lui. Mette la sua fisicità a servizio della squadra, risultando utile in entrambe le fasi. Dal 70' Gineitis 7,5 - L'impatto a gara in corso che ogni giocatore sogna, ma anche ogni allenatore. A pochi minuti dal suo ingresso e dall'1-1 di Reijnders, firma la rete da 3 punti con un bel diagonale su imbeccata di Sanabria.

Lazaro 6 - Non emerge in modo eccessivo nello sviluppo della manovra, mentre è apprezzabile per come aiuta in fase di non possesso contro Theo e Leao e nel finale sulla sinistra.

Vlasic 6,5 - Il faro granata, che emerge quando c'è da battagliare a centrocampo così come in fase conclusiva sfiorando il gol un paio di volte nel primo tempo.

Elmas 6 - Quando si accende, crea sempre qualcosa di invitante per i suoi e di pericoloso per gli avversari. Mette il piede in molte azioni e lo fa con qualità, calando però ad inizio ripresa. Dal 59' Karamoh 6,5 - Entra con il giusto piglio, mettendosi in mostra con qualche spunto offensivo che nel finale fa anche respirare i suoi.

Sanabria 7 - Sfrutta bene la chance di giocare dal 1'. In un match in cui non ha tantissimi palloni, comunque fa la differenza mettendo pressione in avvio a Thiaw (che poi viene centrato da Maignan nell'azione dello'1-0) e servendo a Gineitis la palla del 2-1.

Paolo Vanoli 7 - Prova da Toro, nel senso più nobile del termine. Una squadra che sa soffrire in più momenti del match, ma che non crolla sul pareggio milanista e alla fine la porta a casa.