Lecce, domani in programma un allenamento mattutino al Via del Mare

Il prossimo avversario del Milan sarà il Lecce di due ex molto differenti tra loro: il tecnico Marco Giampaolo e l'attaccante Ante Rebic. La partita, valida per il 28° turno del campionato di Serie A Enilive, si giocherà allo stadio "Via del Mare", in Salento, il prossimo sabato 8 marzo alle ore 18. Entrambe le formazioni arrivano da un periodo non gratificante: i rossoneri hanno perso tre gare in campionato consecutive, i pugliesi hanno fatto solo due punti nelle ultime quattro. Oggi la squadra di Giampaolo ha svolto un allenamento mattutino.

Questo il report dell'allenamento del mattino pubblicato sul sito del Lecce: "Squadra impegnata all’Acaya Golf Resort & SPA in una sessione di allenamento mattutina agli ordini di mister Giampaolo. Assente Marchwiński, Helgason e Krstović hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani mattina i giallorossi saranno impegnati in un allenamento al Via del Mare".