Lecce, Liverani: "Il 2-2 contro il Milan ci ha dato maggiore convinzione. Il gol di Calderoni..."

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus ed è tornato sul pareggio di domenica sul campo del Milan: "Accetto la squalifica che ho incassato dopo il match contro il Milan, ma non la condivido. Il 2-2 contro il Milan ha dato al gruppo maggiore convinzione, più certezze. Dobbiamo crescere per stare in gara in tutti i novanta minuti, non a fasi alterne. Il gol di Calderoni? Ero nella stanza di San Siro dopo l'espulsione: ho sentito il boato e cinque secondi dopo ho visto il tiro in tv conoscendo già l'esito finale".