LIVE MN - Atletico, Koke: "Domani giocheremo come se fosse una finale"

Queste le dichiarazioni di Koke, giocatore dell'Atletico Madrid, nella conferenza stampa pre-Milan: "Come tornare al top? Bisogna segnare gol e non subirli, semplice. Stiamo lavorando per questo. Griezmann? Non mi preoccupa la sua questione, non gioca da solo. Dobbiamo essere concentrati, ha le qualità e la fiducia giusta. Dobbiamo essere compatti e uniti. Domani partita chiave? Sono tutte importanti. La nostra mentalità è di giocare ogni partita come se fosse una finale".