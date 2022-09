LIVE MN - Cacic in conferenza: "Complimenti al Milan, abbiamo perso per merito loro: sono forti. Difficile opporsi a Theo, Leao e Giroud..."

© foto di Antonello Gioia

Ante Cacic, tecnico della Dinamo Zagabria, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa post sconfitta contro il Milan.

Cosa ne pensa della partita?

"Quando perdi non puoi essere totalmente soddisfatto. Abbiamo fatto alcuni errori, rigore compreso; poi abbiamo avuto la forza di riaprirla, ma non siamo riusciti a rimontare. Giocavamo contro un avversario forte, gli faccio i complimenti".

C'era così bisogno di fare le barricate oggi?

"In realtà noi avremmo voluto giocare più offensivi, ma il Milan non ce l'ha permesso. Sono Campioni d'Italia, hanno tantissima qualità e si vede molto nei dettagli".

Cosa l'ha colpita di più del Milan?

"Milan squadra compatta e veloce, hanno una fascia sinistra fortissima come Leao e Theo e Giroud che fa sempre le cose giuste. È veramente complicato opporsi a questi giocatori".

MN - Chi vede favorito tra Milan e Chelsea per il passaggio del turno da primi? La Dinamo ha ancora chances?

"Non siamo mai stati favoriti in queste partite, faremo del nostro meglio per giocarci il tutto per tutto: alla prima partita ci siamo riusciti, oggi di meno per meriti del Milan. La Serie A croata non è la Serie A italiana. Milan e Chelsea sono ottime squadre, ma nel calcio non sempre vincono i favoriti...".

Meglio Leao o Sterling?

"Tra i due preferirei Leao al momento. Gli auguro e sono sicuro che farà una bellissima carriera".