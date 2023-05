LIVE MN - Inter, S.Inzaghi in conferenza: "Non dovremo limitarci a gestire il vantaggio. Milan squadra di qualità. Sull'arbitro francese..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

Alla vigilia di Inter-Milan, sfida valida per la semifinale di ritorno di Champions League, Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato così in conferenza stampa:

Cosa ha fatto la differenza nel percorso dell'Inter in Europa?

"Ai sorteggi di agosto c'era un po' di delusione, non eravamo stati fortunatissimi, però allo stesso tempo quello che mi sono limitato a dire al mio staff e ai giocatori è che anche Barça e Bayern non erano contenti. Domani sarà un passo importante".

Che partita sarà domani?

"Domani dovremo lottare insieme ai nostri tifosi. Abbiamo avuto momento difficili, ma siamo sempre stati insieme. Domani serviranno testa fredda e cuore caldo, è l'unica strada per gare così".

Come stanno Correa e Lautaro?

"Correa ha chiesto il cambio, non l'avrei tolto perché mi stava soddisfacendo. Speriamo non sia niente di grave, le sensazioni sono buone ma valuteremo nell'allenamento di oggi: dovrebbe farcela ma non ho certezze. Lautaro è in un ottimo momento".

Vi sentite più tranquilli dopo l'andata?

"È una vigilia importantissima, ma io da allenatore le vivo tutte allo stesso modo. Domani sappiamo che è una delle partite più importanti nella storia dell'Inter. Domani sappiamo di avere un vantaggio, meritato, ma non dovremo limitarci a gestirlo: dovremo giocare da Inter, sapendo che abbiamo una squadra forte davanti".

Lukaku è tornato allo stesso livello del suo primo biennio all'Inter?

"Lo conoscete, sapete quello che può fare. È quello che ci aspettavamo durante l'anno, purtroppo è successo un imprevisto sia per lui che per Brozovic che ci hanno tolto due giocatori indispensabili per tanti mesi: mi vengono in mente partite importanti giocate senza di loro, ma quello che vedete è un Lukaku arrivato all'ultimo mese nel migliore dei modi. Tre partite alla settimana in questo momento non so neanche lui se può gestirle e non so neanche se può darci la qualità in due partite fondamentali per noi come quella all'Olimpico o col Sassuolo".

Come si gestisce una bestia ferita come il Milan?

"Abbiamo un vantaggio, ma sappiamo che non possiamo gestirlo. Dobbiamo fare da Inter, cercando di uscire dalle insidie nel modo migliore".

Un pensiero sull'arbitro?

"Difficilmente ne parlo, a volte non ci riesco. All'andata c'è stato un episodio che andava valutato in altro modo, mi riferisco al fallo di Krunic su Bastoni, sicuramente avrebbe dato alla gara un senso diverso. Non è stato così e non c'è problema: ho tanti amici che quando hanno visto la designazione di un francese con tanti giocatori francesi del Milan in rosa mi hanno detto che non c'è problema, abbiamo fiducia".

All'andata le sue scelte hanno premiato. Forse ci vuole più rispetto?

"La ringrazio, fortunatamente io leggo e ascolto poco, però so tutto. La mia grande fortuna e anche quella del mio staff è che ascoltiamo e leggiamo poco. Dopo la partita è sempre facile dirlo. A volte noi allenatori dobbiamo compiere scelte, lo facciamo ogni giorno: a volte sei più fortunato e altre no. È il nostro mestiere che lo impone".

A livello tattico, si può pensare di abbassare il baricentro o no?

"Puoi avere in mente qualcosa, ma non sai mai come viene la partita. Ci saranno momenti in cui si dovrà essere più aggressivi e altri in cui meno. Sappiamo di affrontare una squadra che, a prescindere da Leao, ha giocatori di qualità, ha vinto lo scudetto ed è in semifinale di Champions".

Sarebbe il quinto allenatore italiano in finale di Champions League...

"Sappiamo di essere a 90 minuti da un sogno, che avevamo io e questi splendidi ragazzi. Grazie a loro siamo in finale di Coppa Italia. Abbiamo lavorato molto bene durante la sosta, anche se avevamo qualche giocatore fuori per i mondiali: abbiamo lavorato molto bene in quella fase, in questo momento con partite così importanti è stata una fortuna non avere tanto tempo per pensare. In campionato cinque partite fa eravamo lontani da un obiettivo basilare, importantissimo, ma ora la nostra testa è soltanto a domani".

Come ha trasformato Calhanoglu, che era una mezza punta, in un giocatore che detta i tempi?

”È stata una scelta, un'intuizione, ci è venuto a mancare Brozovic e ho pensato che potesse essere lui la soluzione. È stato bravissimo, mi viene in mente Darmian che sta facendo grandissime cose da terzo di difesa, un ruolo che non aveva mai fatto ed è stato molto bravo. Ho la fortuna di allenare giocatori di gradissimo qualità he si sanno adattare alle singole situazioni. Mi viene in mente Luis Alberto alla Lazio, era una seconda punta e poi è diventato una mezzala tra le più importanti d'Europa".

Si parla del Milan. Avete la sensazione che dipenda solo da voi invece?

"Assolutamente sì. Sappiamo chi andremo ad affrontare, ma anche che siamo in un ottimo momento. Siamo pronti per una gara di questa importanza, ci siamo già passati con una squadra fortissima come il Benfica, anche se non era un derby il risultato era lo stesso. Quella col Sassuolo è stata una gara insidiosa anche, siamo stati bravi ad andare avanti per il nostro percorso".

Più pericoloso il sentirsi già in finale o il braccino?

"Sul primo aspetto dico che siamo una squadra seria, dovremo fare una gara da Inter, senza speculare: tutti insieme possiamo affrontarla con fiducia. Il braccino non deve venire, sono giocatori importanti: abbiamo giocato quattro-cinque finali in pochi mesi, abbiamo campioni d'Europa e del mondo, ho la fortuna di avere giocatori importanti".

È una gara spartiacque per la stagione, l'ha detto anche Acerbi. Questa partita basta a cancellare un cammino fatto finora, se andasse male?

"Mah, io avevo già risposto a un suo collega, che è in fondo, nell'ultima conferenza. Chiaramente riveste un'importanza grandissima, lo sanno Francesco e i suoi compagni. Vogliamo arrivare là dove sapevamo che possiamo arrivare. Per quanto riguarda la stagione, siete nel calcio da tempo, sappiamo come funziona: le critiche, se non sono pretestuose, ci devono essere e possono essere di aiuto e di consiglio".

Il turnover è vissuto bene. Come è arrivato a questo?

"È merito del lavoro quotidiano, per come lavora l'intera rosa. Non dimentichiamo che non siamo una rosa dal numero elevato, come altre squadre: siamo venti, doppi nei ruoli, abbiamo due-tre ragazzi come Zanotti, Carboni o Fontanarosa, dal sicuro avvenire, ma forse non ancora pronti. Per questo mi fermo ai venti, con qualche infortunio, che ci ha creato qualche problema: dopo il mondiale c'era la speranza che andasse così, ma non era preventivatile. Dall'1 aprile il calendario è diventato impossibile da gestire e solo così siamo stati bravi a gestirlo fino a questo momento, con la gestione delle forze e chiedendo a tutti i componenti della rosa un grandissimo contributo".

- Finisce così la conferenza di Simone Inzaghi.