MN - SPAL, Baldini: "La superiorità sulle fasce ci ha messo in difficoltà. Arbitraggio? Tanti episodi da gestire in maniera diversa"

Francesco Baldini, allenatore della SPAL, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro il Milan Futuro, valida per l'andata dei playout di Serie C. Queste le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato:

L’assenza di una punta di ruolo nel Milan Futuro vi ha messo in difficoltà, togliendovi i riferimenti?

“Sicuramente i due veloci davanti mettono in difficoltà tutte le difese. Ma penso che i problemi maggiori non siano venuti da lì ma siano venuti dagli esterni, soprattutto nel primo tempo. I due attaccanti sono stati contenuti bene. I problemi sono arrivati con la loro superiorità numerica sugli esterni. Dovrò ragionare su tutto e affrontare la partita in maniera diversa”.

Il rigore l’ha visto?

“Non l’ho rivisto, non lo so… C’era l’uomo girato di schiena, si poteva temporeggiare. Non l’ho rivisto”.

Un commento sull’arbitraggio?

“Ci sono stati tanti episodi che secondo me potevano essere gestiti in maniera diversa. Ma ci rimane ancora una partita e non voglio ragionare sugli arbitri”.