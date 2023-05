LIVE MN - Juve, Allegri: "I 69 punti sul campo non ce li può togliere nessuno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A breve Massimiliano Allegri prenderà parola dalla sala stampa dell'Allianz Stadium nel post partita di Juventus-Milan. Rimanete con noi e il nostro live per seguire tutte le dichiarazioni del tecnico bianconero.

Cosa ha detto a Di Maria? Cosa pensa dei fischi? "L'ho ringraziato, come ho ringraziato tutta la squadra. Una stagione anomala, che non auguro a nessun collega, vissuta di emozioni. Siamo dispiaciuti perché usciamo sconfitti, i ragazzi hanno messo tutte le energie che avevano. Forse sul gol potevamo marcare meglio. Devono comunque essere orgogliosi per quello che hanno fatto, in una situazione del genere la Juventus ha fatto 69 punti, ha giocato una semifinale di Europa League e una di Coppa Italia. Quei 69 punti fatti sul campo non ce li toglie nessuno, anche se 2 ce li hanno tolti su un dato oggetivo. il calcio dà e il calcio toglie, ma quest'anno ci hanno tolto tutto. I ragazzi vanno solamente che ringraziati per quello che hanno fatto. Le riserve di energia mentale erano quasi finite, ed è anche umano".

Hai combattuto contro tutto e tutti: "Non sono mai stato un uomo solo, ho sempre avuto la società dietro. Penso che il cambiamento di tutto il CdA non sia mai esistito nella storia del calcio. Sono molto dispiaciuto per i ragazzi e per chi ha lavorato vicino a noi. Stasera c'era delusione, amarezza. Quello che avevamo l'abbiamo messo sul campo. in questa stagione che è finita così non è tutto da buttare, bisogna essere lucidi. Andranno fatte delle scelte, ma una buona base per ripartire c'è. Ci sono 5 giovani che hanno giocato in prima squadra e bisogna recuperare un po' di energie, a mente lucida e fredda prenderemo decisioni per il bene della squadra. A questi ragazzi non ho da rimproverare niente".

Ha messo in conto di non giocare l'Europa l'anno prossimo? "Vuol dire che sfrutteremo al meglio tutta la settimana, bisogna adattarsi alle situazioni".

Calvo ha detto "È ormai acqua passata". Nello spogliatoio è facile da accettare? "Gli sforzi fatti sono stati fatti per noi stessi e per i tifosi. Con un pareggio oggi saremmo stati, sul campo, in Champions League. Per le cose esterne ci pensa la società. Mi auguro che l'anno prossimo quando partiremo sapremo dove saremo per poter lavorare in totale tranquillità".

Ha soddisfazione per essere stato sempre lì nonostante le difficoltà? "Ho detto ai ragazzi di fare il massimo, poi è umano che le energie mentali ti vengano a mancare. Sapevamo che stasera era l'ultima chance per entrare in Europa League, ma quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Non dimentichiamoci che abbiamo pagato anche in alcune situazioni sul campo".