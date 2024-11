live mn Real Madrid, Vazquez: "Siamo tristi, complicato preparare la partita in queste condizioni"

Dopo Carlo Ancelotti, tocca a Lucas Vazquez, terzino del Real Madrid, parlare in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Milan. Segui le sue dichiarazioni grazie al live testuae di Milannews.it!!!

Le prime parole di Vazquez sono per la tragedia di Valencia: "Desidero inviare un messaggio di incoraggiamento a tutte le famiglie colpite da DANA. Voglio dire loro che non sono soli. Speriamo che tutto torni presto alla normalità".

Sulla preparazione della partita: "È complicato, perché il calcio è sullo sfondo. L'importante sono le persone. Con queste tragedie è difficile isolarsi. Siamo tutti molto tristi. Ci sono tante persone che soffrono e questo riguarda tutti".

Sui suoi sentimenti dopo quello che è successo: "Ci sentiamo molto tristi. Sono stati giorni difficili e turbolenti, in cui la nostra gente ha sofferto. È tempo per tutti noi di riflettere e pensare a ciò che è successo. E cerchiamo di aiutarci a vicenda per uscire da questa situazione. Mi sento triste per quello che è successo. Ancora una volta è stata dimostrata la qualità umana delle persone da tutte le parti della Spagna. Speriamo di imparare da queste circostanze".

Sulle parole di Ancelotti secondo cui allenatori e calciatori non hanno voce in capitolo quando ci sono certe tragedie: "L'allenatore ha assolutamente ragione. La nostra opinione è 0, la nostra forza è 0. Dobbiamo essere professionisti e fare quello che ci viene detto. E' quello che serve. Nel weekend nessuno doveva giocare. Era il momento di stare vicino alle persone colpite e pensare solo a quello. Molte cose ci sfuggono. C’è molta distanza tra i calciatori e l’organizzazione. Nel calcio è un settore in cui i calciatori non hanno potere decisionale. Dobbiamo fare cose che non abbiamo voglia di fare".

Ancora sulla tragedia di Valencia: "Sono triste per quello che è successo. È difficile spiegarlo a parole. Tante persone hanno perso tutto... La poltica? Non è questo il momento di parlarne".

Sull'assenza di Carvajal: "L'assenza di Carvajal è pesantissima per il Real Madrid, sia calcisticamente che a livello di carattere. Forse ora mi tocca giocare di più, devo dare il meglio, cerco solo di aiutare la squadra al massimo delle mie possibilità".

- Finisce così la conferenza stampa di Lucas Vazquez prima del Milan.