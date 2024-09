Liverpool, Slot: "Vincere a San Siro contro il Milan è una cosa di cui essere orgogliosi"

Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato in vista del match contro il Bournemouth: "Prima di guardare avanti alla partita di oggi, voglio ricordare quella precedente. Vincere in uno stadio come San Siro contro una squadra con la storia e la statura del Milan è qualcosa di cui tutti coloro che sono associati al Liverpool dovrebbero essere orgogliosi. A volte può essere facile dare per scontati questi risultati, ma non dovremmo mai farlo. Per ogni singolo giocatore, membro dello staff e sostenitore che ha contribuito, spero che abbiate potuto godervi il momento perché è stato speciale.

Per la squadra, la priorità era riprendersi da un risultato davvero deludente contro il Nottingham Forest di qualche giorno prima. Era inevitabile che quella sconfitta ci rimanesse un po' in testa, soprattutto dopo essere andati sotto di un gol così presto, ma la prestazione ha mostrato resilienza, qualità e carattere ed è per questo che siamo riusciti a ottenere una vittoria importante. Ho detto dopo che tutta la squadra ha giocato bene e il motivo è il duro lavoro dei giocatori.

Rispondere a una battuta d'arresto è una di quelle cose che è sempre più facile a dirsi che a farsi, ma diventa sicuramente meno difficile quando tutti si uniscono per mettere le cose a posto e questo è esattamente ciò che è successo. La chiave ora è costruire su ciò che abbiamo fatto finora. Non possiamo cambiare la sconfitta contro il Forest, ma possiamo continuare a imparare da essa e continuare a migliorare. Questo sarà di nuovo il nostro obiettivo oggi perché, proprio come il Forest una settimana fa, sappiamo benissimo che il Bournemouth avrà le sue ambizioni di ottenere un risultato positivo ad Anfield".