Lucca e l'interessa a gennaio del Milan: "Mi ha fatto piacere, ma ho cercato di non perdere il focus"

Intervistato dai taccuini de Il Corriere della Sera, l'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca ha parlato di questa stagione che lo vede protagonista con la maglia dei friulani, svelando anche alcuni retroscena simpatici, uno di calciomercato sul Milan e l'altro sul Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic.

La squadra che vi precede è il Milan, dove a fine gennaio ha rischiato di approdare. Agitato nel finale del calciomercato?

"Leggo poco i giornali per non farmi distrarre. L’apprezzamento di una società così grande mi ha fatto piacere, ma ho cercato di non perdere il focus sul mio percorso".

L’attaccante di cui aveva il poster in camera?

"Zlatan Ibrahimovic".

Gliel’ha detto quando lo ha incrociato nella gara d’andata?

"No, in quel frangente abbiamo parlato dei miei trascorsi in Olanda: sono stato il primo italiano a giocare nell’Ajax ma forse sono approdato nel periodo sbagliato".