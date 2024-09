Mario Rui fa causa al Napoli e interpella l'AIC: vuole essere reintegrato in rosa

Il terzino portoghese del Napoli Mario Rui ha chiesto l'intervento dell'Assocalciatori per tornare ad allenarsi col resto del gruppo. Legato al club partenopeo da altri due anni di contratto, il laterale ex Roma che non rientra nel progetto di Conte dopo aver rifiutato diverse destinazioni tra agosto e settembre s'è ritrovato ad allenarsi da solo a Castel Volturno. Da diversi giorni il calciatore classe '91 si allena senza compagni e per questo motivo ha chiesto l'intervento dell'AIC: la richiesta è quella di tornare ad allenarsi in gruppo.

Come riporta 'IlMattino.it', il Napoli dal canto suo non sembra voler cambiare posizione. Al giocatore già in estate era stato comunicato di non far parte del progetto e la decisione di escluderlo dal gruppo di lavoro di Conte è arrivata in contemporanea alla tante offerte rifiutate dal portoghese. Mario Rui può allenarsi a Castel Volturno, ma non negli stessi orari degli altri calciatori.