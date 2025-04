Materazzi: "Fui molto vicino al Milan: non era facile, all'Inter mi amavano e dall'altra parte mi odiavano"

L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Marco Materazzi è stato protagonista insieme all'ex compagno Wesley Senijder di un'intervista realizzata da Just Eat Takeaway - tra gli sponsor principali della UEFA Champions League - sul proprio canale YouTube. Tra i temi toccati anche il mancato trasferimento di Materazzi al Milan nel gennaio 2006.

Racconta Materazzi: "Vicino al trasferimento al Milan? Non giocavo nell'Inter e volevo andare al Mondiale in Germania. Non volevo perdere il mio posto e ho parlato con il CT Marcello Lippi che mi disse che se avessi giocato una partita ogni dieci, mi avrebbe convocato. Facchetti, che era un padre come me, mi disse di rimanere con l'Inter e non andare sull'altra sponda di Milano perché avevano bisogno del mio aiuto e mi ha promesso che avrei giocato le partite per andare al Mondiale"

Continua Materazzi: "Sono stato molto vicino ad andare al Milan: non era facile per me perché i tifosi dell'Inter mi amavano mentre dall'altra parte mi odiavano. C'era Gattuso ad aspettarmi di là perché è un grande amico".