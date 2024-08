"Mi aspetto un Milan con voglia di giocare e starci addosso": mister Pecchia commenta così i rossoneri

vedi letture

In vista della prossima gara contro il Milan, Tardini sold out per la seconda settimana consecutiva: a Parma c'è grande attesa per la sfida di domani contro il Milan, con i crociati chiamati a misurarsi con i vice campioni d'Italia. Dopo l'ottima prestazione contro la Fiorentina, si cercano conferme contro un avversario sulla carta di un livello ancora più alto. Questo un estratto delle dichiarazioni di Fabio Pecchia direttamente dal Mutti Training Center di Collecchio:

Cosa si aspetta dalle scelte di Fonseca?

"Non so come saranno. Al di là delle scelte, noi dobbiamo mantenere il coraggio che abbiamo mostrato, mantenendo la voglia di voler giocare e fare ciò che sappiamo fare con velocità, giocare con le nostre qualità, sapendo che è un esame tosto ma bello da giocare".

Ti aspetti un Milan aggressivo?

"Mi aspetto un Milan che ha voglia di venire a giocare, di starci addosso e di sfruttare le sue caratteristiche. Non saranno passivi, sono una grande squadra che vorrà fare la partita e alternerà palleggio e pressione".