Mihajlovic torna sulla disfatta contro il Milan: "Non accetto che si faccia da sparring partner"

"Per l'Europa serve tempo, lavoro, investimenti mirati e tanta buona volontà". Alla vigilia della trasferta di Bergamo, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato così in conferenza stampa, soffermandosi su presente e futuro della squadra: "Non c’è nessuna frattura sui programmi con la società ma una visione di crescita comune. Sul presente i ragazzi sanno che a me le partite come quelle con il Milan mi fanno imbestialire, non accetto che si faccia da sparring partner anche se abbiamo fatto un turnover necessario e anche se il Milan è superiore a noi. Io voglio e pretendo da chiunque più di quello visto a San Siro e lo voglio soprattutto per rispetto dei nostri tifosi che ci vogliono bene e ci stanno vicino. I giocatori per primi devono meritarsi questo atteggiamento senza cullarsi sugli allori e accettando una sconfitta senza batter ciglio. Bologna è un’isola felice ma non è scontata, spero non servano contestazioni per svegliarci".