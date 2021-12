Milan-Napoli, pochissime chances per Koulibaly e Osimhen

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono pochissime chances di vedere tra i convocati di Spalletti per il Milan sia Koulibaly che Osimhen. Per quanto riguarda il centrale, il suo storico infortuni invita alla massima cautela, mentre per il 9 nigeriano "per quanto si alleni sempre con maggiore intensità ancora non ha l’ok dei medici per indossare la maschera in carbonio e kevlar" e la sua assenza a San Siro è praticamente certa.