Milan, occhi anche sulla Dacia Arena: alle 21 l'amichevole Udinese-Chelsea

Non solo calciomercato, non solo Milanello, non solo Marsiglia. Alle ore 21:00 gli occhi del mondo Milan si sposteranno (anche) sulla Dacia Arena di Udine, dove andrà in scena l'amichevole tra l'Udinese di mister Andrea Sottil, prima avversaria dei rossoneri in campionato il 13 agosto, e il Chelsea, in cui figura il nome, accostato al club di via Aldo Rossi, di Hakim Ziyech.