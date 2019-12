MN - Sassuolo, De Zerbi: "Contenti del pareggio, ma potevamo fare di più"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa nel post partita del pareggio contro il Milan: "Siamo stati fortunati da un lato con tante occasioni non sfruttate dal Milan. Abbiamo avuto anche noi potenziali occasioni clamorose, con tante situazioni in superiorità numerica . Siamo contenti perchè conosciamo lo stadio e il valore del Milan. Ci teniamo stretto il pareggio, ma potevamo fare di più. Non è giusto che la squadra abbia 16 punti, ma probabilmente non si è meritata di avere 20-22 punti. La maturazione porta a non sbagliare le scelte e l'ultimo passaggio. Boga? Quando avrà la percezione di avere anche i compagni e la porta avversaria diventerà un top. Nell'uno contro uno-due-tre, non ha eguali. Se riesce a portarsi 12-13 gol stagionali e a mettere 6-7 assist, e ne ha le potenzialità, trovatemi voi un giocatore di quel livello. Il problema è che deve crescere velocemente, perchè ha 22 anni. Non vorrei che venisse etichettato non nella maniera giusta. Il fatto che una squadra vuole giocare con quattro giocatori di qualità davanti, con Locatelli in mezzo e due terzini che spingono non significa che non dobbiamo metterci la rogna. Quanto manca a Berardi per fare il salto di qualità? Si è sacrificato fin troppo su Theo Hernandez oggi, ci sta che l'attaccante del Sassuolo rincorra il terzino del Milan a San Siro. Oggi gli è mancata la stoccata vincente, ha già segnato 8 gol fino ad oggi. Avrei voluto sostituirlo al 70°, perchè abbiamo una partita mercoledì, però hanno avuto problemi altri giocatori. Berardi dev'essere un giocatore determinante anche dando l'esempio nel sacrificio".