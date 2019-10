MN - SPAL, Semplici in conferenza: "Due episodi arbitrali hanno condizonato il risultato"

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "Volevamo provare ad andare a prenderli alti per mettere in difficoltà la loro qualità. Nel primo tempo l'abbiamo fatto bene, anche senza sfruttare alcune situazioni. Dispiace uscire senza punti, i ragazzi si erano ben comportati. Il Milan dopo essere andato in vantaggio si è liberato di qualche pressione e ha concluso la partita. Questa sera c'è stato qualche episodio arbitrale che ha condizionato il risultato: parlo della posizione di Piatek sul primo gol e del mancato secondo giallo a Bennacer. Andiamo via da San Siro con la convinzione di aver fatto una bella gara, anche se dobbiamo migliorare tanto. Devo cercare di usare tutti gli attaccanti che ho a disposizione e lo farò. Pochi tiri in porta pericolosi? Anche le altre squadre che lottano per il nostro obiettivo non fanno 5-6 conclusioni per fare un gol. La SPAL ha fatto e dato il massimo, però dobbiamo migliorare se non abbiamo mai fatto gol fuori casa. Strada più difficile per la salvezza? Assolutamente sì. Oggi abbiamo approcciato bene a inizio partita. Il Milan ha altre qualità, ma dovevamo sfruttare questa situazione in cui non sta vivendo un bel momento. Abbiamo perso Lazzari per il mercato e Fares per infortunio e li abbiamo rimpiazzati con giocatori giovani ma inesperti in Serie A. Vogliamo provare a rimanere attaccati al treno e poi, magari, con qualche arrivo nella finestra invernale riuscire a giocarci la salvezza. Strefezza e Reca diversi da Lazzari e Fares per come giocano? Quest'anno stiamo facendo fatica a riempire l'area, pur accompagnando maggiormente l'azione a livello di squadra. Quest'anno abbiamo meno facilità a ribaltare l'azione, perchè quelli che abbiamo hanno caratteristiche diverse rispetto a Lazzari e Fares".