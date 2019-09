MN - Torino, Mazzarri: "Vittoria meritata. Milan? Date tempo a Giampaolo"

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro i rossoneri: "Il primo tempo abbiamo fatto male. Il cambio di modulo e poi alcune cose che ci siamo detti, ha permesso che facessimo benissimo nel secondo tempo. Abbiamo sprecato troppe occasioni sul 2-1 per chiuderla. Si poteva rischiare di buttare al vento due punti. Questa è l'unica riflessione che porterò da domani con i miei giocatori. La vittoria del Torino è stata meritata. Nel primo tempo l'unico segnale buono è che il Milan non avesse fatto il secondo gol. Un 2-0 nel primo tempo, però, non chiude la partita, mentre il nostro eventuale 3-1, sì. Siamo calati tanto nel finale, avevamo i crampi. Poi, chiaro, c'è andata bene qualcosa, però potevamo fare anche 1-1 con Belotti nell'ultimo minuto del primo tempo. Belotti? E' in forma strepitosa dall'anno scorso, ci conosciamo. Abbiamo un grande attaccante. Piatek? Non mi piace parlare di cose che non riguardano la nostra squadra. La vittoria importante è quella che ci voleva dopo le partite contro Lecce e Sampdoria. Questo passo incredibilmente falso contro il Lecce ci ha dato come un cazzotto in faccia e ho avuto la sensazione che avessimo ancora delle scorie. I ragazzi sentivano l'importanza di fare bene oggi e, inizialmente, ci ha bloccati. Dobbiamo crescere in personalità. Berenguer a Genova è entrato benissimo, oggi era impaurito, un altro giocatore. E' un ragazzo giovane, fa parte di un processo di crescita. Si gioca ogni pochissimo tempo, penso che questo bel secondo tempo e questa bella vittoria possa averci fatto solo bene. Cercheremo di essere più equilibrati, questo è l'obiettivo. Bocciatura a Lyanco? L'ho levato, perchè quest'ammonizione generosa a inizio gara l'ha condizionato. Ho cercato di proteggerlo e per non rischiare di rimanere in dieci. Sirigu titolare in Nazionale? Mi dà fastidio quando la gente parla di questioni tecnico-tattiche. Quindi non entro nelle scelte del ct della Nazionale. Ansaldi e il modulo a quattro? Quest'anno siamo tornati dalle vacanze in anticipo per l'Europa League e non ho potuto provare più moduli. Solitamente cerco di far assimilare ai miei giocatori 3 moduli, quest'anno non ho avuto modo. Può darsi anche che torni a giocare a quattro. Milan? Come valori tecnici può competere con tutte le più grandi. C'è un nuovo allenatore, ci sono delle idee. Un allenatore nuovo ha bisogno del suo tempo. Quando avrà avuto il giusto tempo, allora si vedrà una squadra più forte. Verdi? Mettendolo esterno ha fatto subito meglio, prima era in difficoltà. Deve crescere di condizione, giocando. Ansaldi? E' un giocatore importante, così come giocatori come Iago Falque, ottimo giocatore, che ci è mancato fino ad ora. Zaza? Non ho avuto tempo di accertarmi, domani vi faremo sapere".