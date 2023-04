Mourinho: "Champions? Certe squadre possono fare pronostici, la Roma no..."

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta contro l'Udinese per 3-0, José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato della corsa qualificazione in Champions League: "Io gioco partita dopo partita. Ci sono squadre che possono fare pronostici, che possono guardare al futuro con più sicurezza e con rose e opzioni. Per noi invece è sempre un punto interrogativo. Io non guardo tanto la classifica, non sono capace di pensare oltre che alla Roma".