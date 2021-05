Muriel verso l'esclusione, Gasperini: "Non ha ancora smaltito la contusione"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per presentare la sfida contro il Genoa.

Come sta la squadra?

"Toloi sta bene, ieri ha fatto un allenamento da giocatore recuperato. Con Muriel abbiamo qualche problema, non ha ancora smaltito la contusione. Vediamo in queste 24 ore".

A Genoa ci sarà un match point Champions.

"Dobbiamo fare tre punti nelle prossime due partite, ci proveremo sin da subito. Speriamo che vada tutto bene".

Si giocherà la Champions a Genoa, in uno stadio che conosce bene.

"È una situazione particolare, il calcio ha questi ricorsi storici. Col Genoa nel 2009 siamo arrivati a pari punti con la Fiorentina, fu un finale di stagione molto sfortunato dove ci furono molti episodi non a favore del Genoa, questo è un rammarico perché eravamo quasi arrivati in Champions, la storia sarebbe stata diversa".

Ci sarà turnover per la finale?

"Abbiamo un giorno in più di recupero, la concentrazione è assolutamente sulla partita di domani".