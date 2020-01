Nicola Murru ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sampdorianews.net, queste le sue parole sul Milan, prossimo avversario dei blucerchiati in campionato: "Il Milan è un avversario tosto, probabilmente la loro classifica in questo momento non è il reale manifesto dei valori tecnici della squadra, ma noi andremo a San Siro per fare risultato. Senza paura".