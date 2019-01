Napoli, Ancelotti in conferenza: "E' mancata attenzione sui due gol di Piatek. Milan molto chiuso come sabato"

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "Il calcio non è tanto complicato. Stasera è mancata attenzione nelle prime due situazioni. E' mancata la lucidità e la brillantezza per aprire la partita. Siamo molto dispiaciuti, perchè usciamo da una competizione alla quale tenevamo. Ci dobbiamo riprendere da questa batosta e pensare alle prossime gare. Non credo sia un problema di approccio, ma più generale. Giochiamo lenti da dietro e in queste due partite abbiamo trovato il Milan molto chiuso. Abbiamo trovato poco i giocatori tra le linee e non siamo stati efficaci quando abbiamo attaccato sulle fasce. Allan? Nell'ultimo periodo si è allenato poco, anche se si è allenato molto bene prima di questa partita. E' stato sostituito per una scelta tattica, volevo cambiare la disposizione tattica della squadra. Mancanza di identità? Non sono d'accordo, è stucchevole da dire. Mi sa che non avete visto le ultime partite del Napoli. Hamsik fuori? Viene da un problema muscolare, sta recuperando gradualmente".