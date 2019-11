Napoli, Ancelotti torna sui suoi passi? Il tecnico ripensa al 4-3-3

Carlo Ancelotti è pronto a tornare all'antico. Almeno per quanto riguarda il Napoli: secondo quanto riferito da Tuttosport, dopo gli insoddisfacenti risultati col 4-4-2 in questa prima parte di stagione, il tecnico azzurro sarebeb pronto a ripolverare il 4-3-3. Allan-Fabian-Zielinski a centrocampo, con Callejon-Mertens-Insigne in attacco: la speranza è riscoprire alcuni degli automatismi di Sarri, persi nel passaggio a un modulo più solido ma fin qui non digerito dal gruppo.