Napoli, contro il Milan tornano titolari Kvara e Politano. Ancora out Lobotka

Per il match di domani sera in casa del Milan, il Napoli, reduce dal successo per 1-0 contro il Lecce, ritroverà dal primo minuto i suoi attaccanti esterni titolari che contro i pugliesi hanno iniziato la gara dalla panchina, vale a dire Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia. Lo riferisce Il Mattino che aggiunge che Antonio Conte non dovrebbe recuperare Lobotka in mezzo al campo (giocherà Gilmour). Dovrebbe invece rientrare Spinazzola.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: martedì 29 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milan

TV: DAZN

Web: MilanNews.it