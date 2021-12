Napoli, i convocati per l'Empoli: recuperati Anguissa, Insigne e Lozano

Come rivelato da Luciano Spalletti nella conferenza stampa di ieri, il Napoli ha ufficialmente recuperato per il match di oggi contro l'Empoli sia Anguissa, sia Insigne che Lozano; non ancora disponibili Fabian Ruiz e Osimhen, che potrebbero recuperare per il Milan. Out il lungodegente Koulobaly.

I CONVOCATI

Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Ghoulam, Rrahmani, Anguissa, Demme, Elmas, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.