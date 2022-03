Napoli, Insigne a DAZN: "Oggi più demeriti nostri che meriti del Milan"

MilanNews.it

Lorenzo Insigne ha parlato a DAZN nel post partita di Napoli-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Più demeriti vostri o meriti del Milan? “Sicuramente molto demerito da parte nostra, anche se abbiamo lottato e creato palle gol fino alla fine. Dispiace per la tanta gente che ci ha sostenuto oggi, è la cosa che ci dispiace di più. Un grande rammarico”.

Sulla classifica: “Oggi era una grande occasione che abbiamo sprecato. Non possiamo piangerci addosso, mancano tante partite. Sono pochi punti, dobbiamo rimanere concentrati”.

Hai detto qualcosa negli spogliatoi? “Era inutile parlare, c’era tristezza per non aver vinto. Meglio parlare domani a mente fredda per analizzare cosa non è andato”.

Avete voglia di farvi ricordare per sempre? “C’è tanta voglia, se facciamo quello che abbiamo fatto stasera non ci ricorderà nessuno. Dobbiamo stare tranquilli e fare molto meglio di stasera”.

Da cosa si riparte? “Dobbiamo ripartire dalle cose buone, qualcosa di buono stasera l’abbiamo fatto. Dobbiamo ripartire da lì. La sconfitta fa male e dispiace tantissimo. È difficile spiegarlo a parole, mancano comunque ancora tante partite per fare meglio di stasera. Dobbiamo fare tutti meglio e tutti insieme”.