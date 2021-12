Napoli, oggi primo allenamento in vista del Milan: report e aggiornamento infortunati

Dopo la gara contro l'Empoli il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto lavoro di potenza aerobica, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto.

Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra. Fabian Ruiz non si è allenato per sintomi influenzali.

Koulibaly ha fatto terapie e personalizzato in palestra e in campo.

Lobotka terapie e personalizzato in campo.

Osimhen personalizzato in campo.

Zielinski non ha svolto allenamento per un fenomeno di tracheite. Si specifica inoltre che nella giornata si ieri si è sottoposto a tampone molecolare con esito negativo.

Mario Rui ha svolto lavoro di scarico per affaticamento.

Alessandro Zanoli è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore nella giornata di oggi ha svolto gli esami previsti dal protocollo in vigore e nella seduta di oggi ha svolto parte del lavoro in gruppo.